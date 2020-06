Статьи о неэффективности гидроксихлорохина отозваны из-за резонанса в научной среде

05.06.2020, 15:48, Разное



4

минуты

Об отзыве статей заявили сами авторы на том основании, что независимые аудиторы не смогли получить доступ ко всей информации, необходимой для проверки информации. В обоих исследованиях использовались данные аналитической компании Surgisphere Corporation, в которой, как выяснилось позже, работают всего несколько человек, имеющих весьма опосредованное отношение к науке.

«Сегодня трое авторов статьи отозвали свое исследование. Они не смогли провести независимый аудит данных, на которые опирался их анализ. В итоге они пришли к выводу, что больше не могут поручиться за точность основного источника данных. The Lancet очень серьезно подходит к вопросам научной достоверности, а в отношении Surgisphere и сведений, которые были предположительно включены в исследование, остается много вопросов, пока не получивших ответа», – говорится в официальном заявлении редакции The Lancet.

The New England Journal of Medicine также опубликовал заявление авторов об отзыве статьи. «Мы приносим извинения редакторам и читателям журнала за трудности, которые вызвала наша публикация», – пишут авторы.

Напомним, речь идет о статье в The Lancet и, в которых были отражены результаты масштабного исследования эффективности противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина в лечении COVID-19. Ученые собрали данные о лечении хлорохином и гидроксихлорохином (в том числе, в комбинации с азитромицином) почти 15 тысяч человек с COVID-19. Еще более 80 тысяч пациентов с этой инфекцией были группой сравнения. Данные были собраны в 671 больнице по всему миру. Исследователи заявили, что пациенты, которые получали лечение по различным схемам, включавшим хлорохин и гидроксихлорохин, умирали с большей вероятностью, чем пациенты из контрольной группы. Кроме того, у них чаще развивались угрожающие жизни аритмии.

Ранее эти же авторы опубликовали в NEJM результаты исследования, в котором оценивалась связь между применением антигипертензивных средств и риском смерти у пациентов с COVID-19.

Однако вскоре после выхода статьи ее раскритиковали другие исследователи. В конце мая более 180 исследователей подписали открытое письмо, адресованное редакции The Lancet и авторам исследования. Ученые заявили о том, что в статье отсутствует информация об использованном для анализа данных алгоритме, кроме того, они скрыли информацию о медицинских центрах, которые предоставили данные. Независимую проверку источников, предоставивших сведения для статьи в NEJM, провести также не удалось, поэтому ученые направили в редакцию аналогичное письмо.

Ранее статья в The Lancet стала поводом для приостановки всех исследований хлорохина и гидроксихлорохина при COVID-19, которые ведет Всемирная организация здравоохранения. После отзыва публикации ВОЗ объявила о возобновлении испытаний.

Отметим, что российский Минздрав не стал исключать применение гидроксихлорохина при лечении COVID-19. Препарат вошел в седьмую версию методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 3 июня.