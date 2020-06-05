Путин поддержал «блестящую» идею высадить 27 млн деревьев в честь погибших в ВОВ

05.06.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назвал блестящей идею высадить 27 млн деревьев в память о погибших воинах Великой Отечественной войны, об этом он сказал на встрече с экологами и зоозащитниками, которая проходит в режиме видеоконференции.

«Это просто блестящая идея, просто блестящая, посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано нашими ветеранами и бойцами Красной армии для сохранения нашего государства, для обеспечения жизни и процветания нашей Родины, наших детей, внуков, правнуков. Просто замечательная идея», – отреагировал президент на рассказ координатора белгородского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анны Коноревой.

Глава государства добавил, что все правильно, «с какой точки зрения ни посмотри», передает ТАСС.

В регионах РФ продолжается акция «Сад памяти», в рамках которой по всей стране запланировано высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн человек, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево должно стать живым памятником героям.

К акции уже присоединились Тверская, Тамбовская, Костромская, Архангельская области и Пермский край.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».