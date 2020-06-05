 

Путин поддержал «блестящую» идею высадить 27 млн деревьев в честь погибших в ВОВ

05.06.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назвал блестящей идею высадить 27 млн деревьев в память о погибших воинах Великой Отечественной войны, об этом он сказал на встрече с экологами и зоозащитниками, которая проходит в режиме видеоконференции.

«Это просто блестящая идея, просто блестящая, посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано нашими ветеранами и бойцами Красной армии для сохранения нашего государства, для обеспечения жизни и процветания нашей Родины, наших детей, внуков, правнуков. Просто замечательная идея», – отреагировал президент на рассказ координатора белгородского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анны Коноревой.

Глава государства добавил, что все правильно, «с какой точки зрения ни посмотри», передает ТАСС.

В регионах РФ продолжается акция «Сад памяти», в рамках которой по всей стране запланировано высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн человек, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево должно стать живым памятником героям.

К акции уже присоединились Тверская, Тамбовская, Костромская, Архангельская области и Пермский край.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Губернатор Ломбардии назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии

14.04 / Создан наноуглеродный материал, который прочнее алмаза

03.05 / Перестрелка произошла на границе Южной Кореи с Северной

11.05 / Пятый самолет с российскими военными вернулся из Италии

04.06 / Погребинский объяснил жесткую позицию Рады по новым условиям МВФ

14.04 / После 24 апреля в Украине могут начать ослабление карантина, если граждане будут придерживаться правил на Пасху – Ляшко

06.05 / «Иммунные паспорта» и тесты на вирус — Telegraph рассказала, что ждёт туристов после «открытия» Америки

28.03 / Рябошапка об уходе Трепака из Офиса генпрокурора: Можем забыть, что дело Гандзюк будет расследовано должным образом

18.05 / На этой неделе Рада планирует рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Оппозиция заявила, что “это завершится распадом Украины”

30.05 / Следствию известны имена заказчиков стрельбы в Броварах – МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска