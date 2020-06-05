Мнение: Не ждите. В Америке ничего не произойдёт.

05.06.2020, 15:40, Разное

Уже который день наблюдаю происходящее в Америке. Наблюдаю беспорядки из-за смерти темнокожего парня убитого полицейским. Наблюдаю, что твориться в наших СМИ и по телевизору. Чего уже только не наговорили. Попробую высказать своё мнение на этот счёт.

Кто-то сказал, что Америка в результате потеряет своё лидерство. Америка УЖЕ потеряла своё лидерство, просто она ещё этого не поняла.

Кто-то кричит, что в Америке началась, чуть ли не социалистическая революция. Что пришёл конец капитализму в Америке. Ребята, ну не смешите. У этих погромщиков нет идеи, нет цели. Грабь пока можно, потом будет нельзя. И всё. Больше ничего не будет. Те, кто протестует мирно, просто хотят какой-то справедливости. Хотя сами не понимают какой. Как белые полицейские убивали чернокожих, так и будут убивать. Ты хоть приговори этого полицейского к смертной казни… На пару месяцев, может быть, убийств станет меньше. А потом всё вернётся на круги своя. Потому что дело не в конкретно этом полицейском, а в системе. Расовые предрассудки были и останутся. Америке выгодна такая система. Америка фашистская по своей сути. Для внешних врагов — «Америка прежде всего», для внутренних — «расизм белого населения». Это не изменить не меняя общественный строй. Так какой справедливости можно требовать? Что в этом можно изменить?

А те кто занимается погромами и грабежами… Ну с ними и так всё ясно. Пока они не получат соответственное их действиям противодействие полиции, нацгвардии или военных, они не успокоятся. Но успокоятся только до следующего случая. Тут тоже ничего не изменится.

Если у людей нет цели, если у людей нет направляющего и организующего органа — все их действия, даже самые благие, обречены на провал. Они, эти люди, которые чувствуют несправедливость, но не понимают что надо делать, то бы её победить раз и навсегда, обречены на повторение всего этого снова и снова. Они обречены на повторения «дня сурка», пока как герой этого фильма, не нашёл путём проб и ошибок выход из создавшейся ситуации.

И второе чего нет у этих людей, у них нет систему определения свой-чужой. Именно поэтому люди близких взглядов, вместо того, что бы объединиться в борьбе против своего общего врага, дерутся друг с другом. Даже имея цель, не понимая с кем надо вести борьбу, результата не добиться.

И третье, почему беспорядки и бунт в Америке обречён на неудачу? Не просто на то что он будет подавлен, подавлен он будет в любом случае, он обречён на отсутствие последствий и результатов этого бунта — потому, что выбрана реакционная, насильственная форма бунта. Государству очень просто и законно с помощью сил правопорядка, да и с помощью армии, подавить бунт. Капитализм отработал систему подавления любых акций протеста и любых беспорядков до совершенства. До тех пор, пока организаторы не станут собственными силами устранять провокаторов и сдавать их полиции, ничего не изменится. Всё останется на своих местах. Как только ты решил открыто противостоять государству — ты проиграл. А вместе с тобой проиграли и твои товарищи и соратники.

Только имея цель, только имея руководящую и организующую силу, только понимая с кем надо бороться и исключительно мирными методами и только во всём мире сразу. Только так можно победить капитализм раз и навсегда.