Мнение: Кошмар от прокурора

05.06.2020, 15:39, Разное

Александра Герасименко, 12 лет рулившего прокуратурой ЯНАО и эвакуированного в транспортную прокуратуру, все-таки уволили. Но вопросы остались. Вот только один из них. Что будет с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»?

Герасименко долгие годы кошмарил бизнесмена из Нового Уренгоя Олега Ситникова. Даже выговор от Генпрокурора получил за это. Ситников четыре года добивался возбуждения уголовного дела, а для начала – регистрации в КУСП своего «заявления о преступления». И добился. Через суд.

СКР почти полгода вел проверку. Причем Герасименко и его подчиненные откровенно игнорировали следствие. Когда Герасименко все-таки заставили прибыть в СКР на опрос, он отказался отвечать на вопросы следователя, прикрывшись статье 51 Конституции. А своим подчиненным Герасименко запретил помогать следствию… Впрочем, все-равно нашелся один прокурор-свидетель, который честно рассказал, что знает о прямых указаниях Герасименко «кошмарить» предприятия Ситникова.

А перед самой эвакуацией Герасименко в Екатеринбург, СУ СКР по ЯНАО отменило регистрацию «заявления о преступлении» Ситникова. По беспределу….

Сейчас очередное заявление Ситникова на рассмотрении у Бастрыкина и замгенпрокурора по Уральскому федеральному округу Ткачева.

Вот мне и интересно, добьется ли Ситников повторной регистрации своего заявления и возбуждения уголовного дела по ст. 169 УК? Или в России кошмар от прокурора – нормальное, будничное явление?

Рис. отсюда