Наталья Водянова о жизни с Антуаном Арно и детьми на карантине, свадебном платье и деталях торжества во Франции

05.06.2020, 15:30, Разное

Еще в конце апреля Сьюзи Менкес запустила собственный подкаст Creative Conversations with Suzy Menkes, в рамках которого она общается с дизайнерами, моделями, генеральными директорами брендов и другими профессионалами модной индустрии. Сьюзи уже побеседовала с Альбером Эльбазом, Оливье Рустемом, Марин Серр, Марией Грацией Кьюри и другими. А седьмой гостьей подкаста выступила Наталья Водянова. Темой беседы стали благотворительность, фонд модели “Обнаженные сердца”, а также ее предстоящая свадьба, которую из-за коронавируса пришлось перенести на год, и жизнь ее семьи на карантине.

Наталья Водянова и Сьюзи Менкес

Переходя к свадебной теме, в первую очередь Сьюзи попросила Наталью рассказать ей все, что только она может, о свадебном платье и о самом торжестве.

На самом деле, платье еще не готово, мы отложили все примерки. Но уверена, наряд получится волшебным, и мне уже не терпится поскорее увидеть готовый результат. Из того, что я могу рассказать… Я немного вдохновлялась свадебным платьем Грейс Келли – я нахожу его невероятно красивым, элегантным, по-настоящему утонченным, но моя версия будет немного более рок-н-ролльной.

Грейс Келли Еще мы немного повеселились с приглашениями. Задача пригласить гостей лежала на Лукасе, Неве, Викторе, Максиме и Романе. Я сразу сказала, что хочу, чтобы эта свадьба была веселой для взрослых, но особенно – для детей. Все наши гости могут взять с собой своих малышей. Так что у нас будет даже небольшое соревнование между основной церемонией и тем, что будет приготовлено для маленьких гостей. Я отвечаю за организацию детской части и соревнуюсь в оригинальности с Антуаном. Посмотрим, кто будет в конце счастливее – дети или взрослые.

Наталья со старшими детьми

Не избежала Наталья и вопроса, чем же она занимается на карантине и плодотворно ли проводит время. Модель ответила, что начала готовить:

Это в новинку для меня. Я готовлю на всю семью вот уже почти два месяца и понимаю, это звучит дико для мам, которые вынуждены и работать, и вести дом, и заниматься с детьми полностью самостоятельно. Но для меня это вызов! Я горжусь тем, что теперь умею готовить то, что и не думала научиться, – например, суши. Только ради того, чтобы порадовать моих детей, чтобы они не скучали слишком сильно по доставке и ресторанам. Для меня это что-то вроде вызова, ведь мне нужно было готовить что-то на каждый ланч и ужин на девятерых. Для тех девяти, которых я люблю, у которых разные вкусовые предпочтения, разные диеты, разный возраст… Но это отличный опыт для нашей семьи, мы убедились, что и в таких условиях мы продолжаем с заботой и добротой относиться друг к другу.

Антуан, по словам Натальи, в кулинарном деле не участвует, а вот старший сын Лукас с удовольствием помогает маме на кухне – “он очень вкусно готовит, в чем мы убедились уже на нескольких ужинах”.

Антуан поддерживает меня больше морально, даже тогда, когда я, например, не в настроении… Знаешь, в отношениях очень важно, чтобы тебе говорили: “Все нормально, я люблю тебя даже тогда, когда ты больше напоминаешь дракона”. И вот это имеет для меня большое значение. Это настоящая любовь! Это как раз и значит быть рядом и в горе, и в радости.