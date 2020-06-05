 

Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером

05.06.2020, 15:30, Разное

Американский Forbes продолжает заглядывать в чужие кошельки и подсчитывать не только миллионы, но и миллиарды. На этот раз под их финансовый прицел попали спортсмены, в частности, первый в мире футболист-миллиардер. И стал им нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Криштиану РоналдуПо подсчетам издания, за 2019 год доход Роналду составил 105 миллионов долларов (около 92 миллионов евро). За всю карьеру он заработал 1 миллиард, из которого 650 миллионов составила зарплата, полученная за матчи. Остальное футболист заработал благодаря спонсорству, бизнесу и другим инвестициям. Ранее единственными спортсменами-миллиардерами считались боксер Флойд Мейвейзер и гольфист Тайгер Вудс.

Флойд МейвезерТайгер ВудсОтметим, что по итогам прошлого года золото в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов года получил швейцарский теннисист Роджер Федерер. За последние 12 месяцев он заработал 106,3 миллиона долларов – из них 100 миллионов составили спонсорские контракты и лишь 6,3 миллиона спортсмен получил непосредственно на корте. Лионель Месси оказался на втором месте, а Криштиану Роналду – на третьем. В десятку также вошли баскетболисты Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, гольфист Тайгер Вудс и игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Венц.



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