 

Посольство в Праге назвало высылку дипломатов «сфабрикованной провокацией»

05.06.2020, 15:30, Новости дня

Российское посольство в Чехии заявило, что решение Праги выслать двоих дипломатов свидетельствует об отсутствии у страны желания нормализовать деградировавшие российско-чешские отношения.

«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии. Речь идет о сфабрикованной провокации», – говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.

По словам дипломатов, «данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения».

«Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога», – заключили в диппредставительстве.

Ранее в пятницу два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. При этом глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что информация привозе яда российским дипломатом является провокацией. 



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