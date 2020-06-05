 

Путин одобрил закрепление нормы о защите животных в Конституции

05.06.2020, 15:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин уверен, что закрепление в Конституции страны нормы об ответственном отношении к животным является проявлением цивилизованности.

Эту тему поднял в пятницу в ходе общения главы государства по видеосвязи с экологами и зоозащитниками спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков, который назвал упоминание такой нормы в тексте поправок к основному закону необходимым и своевременным решением. Путин с ним согласился.

«Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело – закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства также поблагодарил Бурлакова за участие в деятельности рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и ответил на приглашение посетить Таганрог: «Город хороший, красивый, постараюсь приехать».

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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