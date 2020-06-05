Скандалы: Таганским вменили Деда Хасана

05.06.2020, 15:20, Разное

СКР обвинил находящегося под следствием «авторитета» таганской ОПГ Игоря Жирноклеева и членов его группировки в соучастии в убийстве негласного лидера воровского мира России Аслана Усояна

Как стало известно “Ъ”, сотрудники Следственного комитета России обвинили находящегося под следствием «авторитета» таганской ОПГ Игоря Жирноклеева (Жирный) и некоторых членов его группировки в соучастии в убийстве негласного лидера воровского мира России Аслана Усояна (Дед Хасан). По данным следствия, бандиты по заказу грузинских воров следили за «законником» незадолго до его убийства. Помимо этого «таганским» в окончательной редакции вменили еще с десяток тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе организацию преступного сообщества и участие в нем.

Из-за эпидемии коронавируса предъявление обвинения в окончательной редакции проходило в следственных изоляторах, а не в здании Следственного комитета России (СКР). «При этом соблюдались все меры предосторожности,— заявил “Ъ” адвокат криминального авторитета Григория Рабиновича (Гриша Таганский) Алексей Семенов.— Нам выдали защитные костюмы, маски и медицинские очки. В такой же экипировке был и следователь». Непосредственно Григорию Рабиновичу обвинение было предъявлено в «Кремлевском централе», а Игорю Жирноклееву — в соседнем СИЗО «Матросская Тишина». Защитники утверждают, что следственные действия прошли в спокойной обстановке.

Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве. По данному эпизоду, по мнению защиты, у следствия нет твердых доказательств. Однако подозрения о причастности Жирного к устранению Аслана Усояна возникли еще осенью 2019 года. Тогда сотрудники СКР пытались допросить лидера «таганских» о его участии в убийстве «законника», но Игорь Жирноклеев категорически отказался отвечать. И все же следствию удалось выяснить, что Жирный и ряд его сообщников по банде, располагавших спецтехникой, были причастны к слежке за Дедом Хасаном.

Собственно, из-за техники, которой тогда не было даже у правоохранителей, их и привлекли к убийству «законника».

Остальные эпизоды убийств были связаны с устранением либо потерявших доверие соратников, либо лиц, так или иначе мешавших Игорю Жирноклееву и его подельнику Григорию Рабиновичу в проведении рейдерских захватов предприятий, которыми лидеры «таганских» занимались с начала 2000-х годов. В частности, «таганских» окончательно обвинили в организации и исполнении убийств генерального директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, финансиста Алексея Покровского и юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка.

Валерия Журавлева убили в феврале 2008 года, когда тот инициировал расследование рейдерского захвата его предприятия, в котором участвовали члены таганской ОПГ. А финансиста Покровского убили за то, что он скрылся с векселями на $4 млн, которые ему выдал Григорий Рабинович. По приказу последнего бандиты нашли Алексея Покровского и доставили в дом-тюрьму в Орехово-Зуевском районе. Долгое время пытали, а потом убили и закопали изуродованное тело в ближайшем лесу.

В свою очередь, юрист Андрей Бралюк был жестоко избит в феврале 2009 года за то, что принципиально отстаивал в арбитражных судах интересы трудового коллектива ОАО «Москва», который боролся с рейдерским захватом универмага лидерами таганской ОПГ. После нападения господин Бралюк три месяца пролежал в коме, но врачи так и не смогли его выходить. Кстати, в том же 2009 году сотрудники универмага направили тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву обращение, в котором просили оградить их от рейдеров. И даже прямо указали, что к этому причастны бывший член совета директоров универмага Василий Греков (он сейчас в бегах), Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович. Президент Медведев дал соответствующее указание правоохранителям, но добрались они до «таганских» чуть более года назад, когда были произведены первые аресты.

Кроме того, по некоторым данным, в большом деле «таганских» оказался эпизод, связанный с убийством в 2017 году адвоката Натальи Вавилиной. Непосредственный исполнитель преступления Марат Янбухтин отбывает 19-летний срок, а теперь организацию этого преступления вменили уже лидерам ОПГ.

Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев отрицают свою причастность к инкриминированным им преступлениям. Адвокат последнего Марк Каверзин заявил “Ъ”, что его подзащитный не признавал и не признает ни один из эпизодов. В свою очередь, адвокаты Гриши Таганского сообщили, что их клиент назвал обвинение не только абсурдным и надуманным, но еще и «нежизненным, поскольку в жизни такого не бывает». В частности, Григорий Рабинович отрицает причастность к убийству финансиста Покровского, поскольку векселя, которыми тот располагал, якобы были недействительными и не представляли ценности.

По словам защитников, остальным участникам организованного преступного сообщества (ОПС), скорее всего, также предъявят обвинения в убийствах, бандитизме, подделке документов и участии в ОПС. После чего следствие официально завершится и фигуранты приступят к ознакомлению с материалами дела. Но, утверждают защитники, процедура эта не будет быстрой, поскольку в деле насчитывается свыше 100 томов.

Алексей Соковнин