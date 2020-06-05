Скандалы: Чудо чудное!

05.06.2020, 15:20, Разное

Как телеканал «Россия 24» выдал японское открытие лекарства от коронавируса за российское

Отечественные телепропагандисты с гордостью сообщили о том, что российские фармацевты якобы создали лекарство от коронавируса, которое на самом деле давно существует и создано японцами. Удивительный по своей наглости фейк разоблачил российский ученый Владимир Белоусов, живущий в Японии:«Вы меня простите, но я тоже человек и у меня уже просто нет сил, годами смотреть на подобные новости и постоянно молчать.

«Авифавир», «Фавилавир», «Авиган» — это торговые международные наименования японского противовирусного препарата фавипиравира, который, до получения этих международных названий, обозначался индексом разработчика T-705. Proof

Фавипиравир был разработан японскими учёными и впервые был описан ими в 2002 году. Proof

В феврале 2020 года этот препарат был протестирован китайскими учёными и об этом я писал в те дни (далее текст моей статьи от 17 марта 2020 года, я тогда тяжело болел коронавирусом и отслеживал все новости связанные с лекарством от этой болезни):

«Директор Китайского национального центра развития биотехнологий господин Чжан Синьминь, на пресс-конференции, которая проходила в минувший вторник (17 марта 2020 года) в Пекине, официально заявил, что разработанный в Японии препарат был признан эффективным в клинических испытаниях двумя независимыми медицинскими организациями и подчеркнул, что лекарство действует на симптомы, связанные с коронавирусом, включая пневмонию, и не имеет явных побочных эффектов. Господин Чжан Синьминь пояснил, что тесты проводились в городах Ухань и Шэньчжэнь и в них приняли участие 240 и 80 пациентов соответственно. Те, кому давали лекарство, излечились в среднем через 4 дня, в то время как другим людям из контрольной группы, кто не получал японского противовирусного препарата, потребовалось для выздоровления в среднем 11 дней. Исследование также показало улучшение состояния легких примерно у 91 процента пациентов, которым давали лекарство. Господин Чжан Синьминь отметил, что препарат безопасен и его эффект очевиден и в связи с этим рекомендуется для использования, как средство борьбы с новым вирусом. Китайская компания, которая купила лицензию на изготовление препарата у японских разработчиков, уже получила одобрение правительства Китая на серийное производство японского противовирусного препарата. Акции японской компании Fujifilm Toyama Chemical, которая разработала противовирусный препарат, после заявления представителей Китайского министерства науки и техники о его очевидной эффективности, моментально выросли в цене на 14,7% — до 5 207 иен (кратко достигнув дневного максимума в 5 238 иен).»

Конец статьи.

Новость была опубликована 17 марта на сайте NHK (японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания).

22 февраля 2020 года государственный российский телеканал «Россия 24» сделал сюжет о том, что в Китае начали производство японского противовирусного препарата, первого лекарства против коронавируса, так как оно получило официальное одобрение от китайских властей и было включено в перечень лекарственных средств, которое потенциально эффективно в лечении опасной инфекции. Proof

Но вчера (3-го июня 2020 года) случилось чудо!

Цитаты из видео «Россия 24» к этой статье:

«Успех российской фармацевтики!» «Такой эффективности против COVID-19 учёные в мире ещё не добивались!» «Средняя продолжительность болезни при приёме фавипиравира уменьшилась с 9 дней до 4 дней!»

(смотрите выше заявление Директора Китайского национального центра развития биотехнологий господина Чжан Синьминь, который 15 марта 2020 года на пресс конференции указал, что те, кому давали японское лекарство фавипиравир, излечились в среднем через 4 дня, в то время как другим людям из контрольной группы, кто не получал японского противовирусного препарата, потребовалось для выздоровления в среднем 11 дней).

Генеральный директор — Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, не может в видеосюжете «РОССИЯ 24» выговорить, что препарат просто украли и присвоили себе первенство в его разработке, но и повторить за российскими СМИ, что противовирусный препарат изобрели с нуля он тоже не может, так как это просто нереальная фантастическая брехня (мучительная борьба вранья и совести видна на лице Дмитриева, который всё прекрасно знает и понимает) и поэтому мы слышим такую его нелепую фразу произнесённую вполголоса — «японский препарат чуть-чуть улучшили и изменили протокол его приёма больными». Какая милота — чуть-чуть улучшили.

Но факт остаётся фактом. Все российские СМИ взорвались сенсационным заголовком:

Россия первой и впервые в мире изобрела лекарственный препарат от COVID19 — «Авифавир» («Фавилавир», «Авиган», фавипиравир).

…правда этот препарат был создан японской компанией Toyama Chemical в 2014 году и в феврале 2020 года успешно прошёл тестирование в Китае и получил подтверждение, как эффективное лекарственное средство против COVID-19.

Вот только Китай (как и другие 80 стран) запросили разрешение на производство этого препарата у Японии, а в России его «ВПЕРВЫЕ И ПЕРВЫМИ В МИРЕ ИЗОБРЕЛИ».

Всем странам мира желаю успешного заключения партнёрских соглашений с Японией, а Россию от всей души поздравляю с очередным научным достижением!»