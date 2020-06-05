 

Неправительственные организации призывают власти Таджикистана расследовать избиение журналиста

05.06.2020, 15:18, Новости дня

Пятнадцать неправительственных организаций в Таджикистане и ряд известных журналистов призвали власти тщательно расследовать дело об избиении журналиста Абдулло Гурбати из независимого новостного агентства Asia Plus и «должным образом» наказать нападавших.

Авторы письма также призвали власти Таджикистана придерживаться признанных национальных и международных стандартов и прекратить притеснение журналистов и давление на них.

В прошлом месяце на Гурбати напали дважды: 11 мая рядом с его домом в Душанбе, а 29 мая – в Хатлонской области, где он работал над материалом о последствиях оползня, в результате которого погибли двое мужчин.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила нападения и призвала таджикские власти тщательно их расследовать.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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