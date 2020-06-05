 

При стрельбе в Алабаме погибли семь человек

05.06.2020, 15:16, Новости дня

В округе Морган (штат Алабама) в результате стрельбы погибли семь человек.

В полицию поступило сообщение о звуках выстрелов, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские обнаружили тела семи погибших. О подозреваемых пока нет данных, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным СМИ, на данный момент угрозы на месте ЧП нет.

Напомним, в американских городах начались протесты и погромы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Задержавших вооруженных преступников на юге Москвы полицейских наградили за отвагу

06.05 / Вирусолог не исключил риска заражения коронавирусом дома

31.03 / Deutschlandfunk – НАТО уходит из Афганистана, признав своё поражение

01.05 / В Северной Осетии фиксируют прирост случаев COVID-19 среди участников митинга против самоизоляци

04.06 / В красном корпусе КНУ имени Шевченко проводят обыски

05.04 / Стала известна причина расстрела пяти человек под Рязанью

22.04 / Рубль снизился к доллару

03.04 / Киев собрался попросить Россию вывезти украинцев из Непала

12.04 / Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт» возросло до 550

11.05 / В Харькове грабитель наехал на патрульного – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска