Генерал МВД: Полицейских США на колени перед протестующими ставят шерифы ради выборов

05.06.2020, 15:16, Новости дня

Ставя на колени перед протестующими своих офицеров, американские шерифы пытаются поднять свой статус в глазах общественного мнения, чтобы в дальнейшем их переизбрали еще на один срок, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов, который в 90-х годах неоднократно был гостем американских полицейских департаментов и наблюдал за их работой во время различных операций.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими, служители закона и солдаты нацгвардии в США во многих городах встают на колени перед протестующими в знак солидарности по произошедшей ситуации. Генерал-лейтенант полиции в отставке, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил такое поведение силовиков приказами начальства.

«Во-первых, полиция США фактически противостоит не демонстрантам, а масс-медиа и общественному мнению. То есть все, что они делают – никак не связано с общим реагированием на массовые беспорядки или групповые нарушения. Во-вторых, главный фактор, который отмечает сейчас деятельность американской полиции, выборы различного уровня», – объясняет Ворожцов.

Эксперт поясняет, что в США полиция, грубо говоря, муниципальная, и как таковой ее нет. Зато у штатов существуют свои шерифы, которые постоянно переизбираются. А каждый полицейский, по сути, является представителем местного главы. То есть такими приказами, а офицеры встают на колени исключительно по приказу начальства, шериф поднимает свой местный авторитет, статус общественного мнения, чтобы победить на следующих выборах.

«Было немало стран мира, где в ходе политических катаклизмов, военных переворотов, полицию разгоняли, убивали, ставили на колени и так далее. А потом, в течение достаточно длительного времени, приходилось воссоздавать образ, навыки работы полиции и формировать у общества иное к ней отношение. То есть, безусловно, мы видим системный кризис в работе американской полиции, последствия которого пока трудно предсказать», – говорит Ворожцов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что погромщики-бунтовщики смотрят на преклонение перед ними полиции на колено снисходительно, и при этом уверены, что эти жесты лицемерны.