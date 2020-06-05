 

Такого никто не знал: всплыли сенсационные данные из жизни Лещенко

05.06.2020, 15:12, Разное

Знаменитости побеседовали
о том, как создавался популярный музыкальный проект, о его тайнах и ярких
моментах. Одним из неожиданных фактов стало то, что место Лины Арифулиной мог
занять знаменитый певец.

Она отметила, что Лев
Лещенко такого предложения явно не ожидал и не очень хорошо представлял, какие
обязанности на него возложат. Артист был в растерянности. Режиссер объяснила
исполнителю, что ему нужно будет “строить” и учить молодежь.

Лев Лещенко опешил. “Я?!
Строить?” – удивился тогда артист. Но его главным аргументом для отказа от
участия в проекте было то, что у него запланированы гастроли.

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Публикация от Лина Арифулина (@lina_arifulina) 21 Апр 2020 в 9:12 PDT

Напомним, первый сезон “Фабрики
звезд” стартовал более 18 лет назад. Яна Чурикова отметила, что шоу в некотором
смысле стало знаковым и воспитало целое поколение россиян. Выпускниками проекта
стали популярные сегодня певца – Полина
Гагарина, Рита Дакота, Влад
Соколовский, Тимати, Ирина Дубцова, Юлия Савичева
и другие.



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