Такого никто не знал: всплыли сенсационные данные из жизни Лещенко
05.06.2020, 15:12, Разное
Знаменитости побеседовали
о том, как создавался популярный музыкальный проект, о его тайнах и ярких
моментах. Одним из неожиданных фактов стало то, что место Лины Арифулиной мог
занять знаменитый певец.
Она отметила, что Лев
Лещенко такого предложения явно не ожидал и не очень хорошо представлял, какие
обязанности на него возложат. Артист был в растерянности. Режиссер объяснила
исполнителю, что ему нужно будет “строить” и учить молодежь.
Лев Лещенко опешил. “Я?!
Строить?” – удивился тогда артист. Но его главным аргументом для отказа от
участия в проекте было то, что у него запланированы гастроли.
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Напомним, первый сезон “Фабрики
звезд” стартовал более 18 лет назад. Яна Чурикова отметила, что шоу в некотором
смысле стало знаковым и воспитало целое поколение россиян. Выпускниками проекта
стали популярные сегодня певца – Полина
Гагарина, Рита Дакота, Влад
Соколовский, Тимати, Ирина Дубцова, Юлия Савичева
и другие.
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