 

Мошенники одурачили Хабенского на шесть миллионов рублей

05.06.2020, 15:12, Разное

В феврале 2019-го у артиста и его жены Ольги Литвиновой родился второй ребенок. Перед появлением малышки пара решила провести капитальный ремонт в квартире в элитном жилом комплексе в районе станции метро “Новослободская”.

Константин Хабенский заключил договор с небольшой фирмой под пафосным названием “Империя”. Ремонт обошелся звезде почти в шесть миллионов рублей. Судя по данным, которые появились в Сети, акт приема работ подписывала Ольга Литвинова почти сразу после родов.

Возможно, у актрисы не было возможности качественно провести осмотр дома, чтобы выявить погрешности строителей, так как спустя время супруги обнаружили множество недочетов. Константин Хабенский предъявил претензию директору “Империи”, и мужчина пообещал вернуть деньги за некачественную работу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 6:47 PST

Правда, с оговоркой. Некто Руслан Сауткин попросил отсрочку до марта 2020-го. Увы, даже спустя год деньги актер так и не получил, поэтому решил обратиться в суд. Также артист провел строительно-техническую экспертизу для выявления и подтверждения факта обмана. Сейчас ведется доследственная проверка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Врач Ахмад Седагат назвал первый симптом коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

22.05 / Учёные выяснили, как противозачаточные таблетки влияют на гормон любви

27.04 / Количество смертей от коронавируса превысило 2000

02.04 / Наталья Подольская назвала Владимира Преснякова “бабником, ловеласом и пьяницей”

24.05 / В Сети поздравляют Константина и Софью Эрнст с рождением третьего ребенка

07.05 / Дженна Дьюэнн провела интервью с двухмесячным младенцем на руках

18.05 / Власти Китая пообещали выделить 2 млрд долларов пострадавшим от коронавируса странам

19.04 / Инопланетных цивилизаций нет, потому что про них нет ничего в Писании

28.04 / Мнение: Самоизоляцию продлили до 12 мая

07.05 / Infiniti вновь повысил цены на кроссоверы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска