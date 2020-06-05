Мнение: Его боятся люди Зеленского

05.06.2020, 15:10, Разное

Человек, приложивший руку к триумфальному успеху Зеленского на президентских выборах рассказал о том, как спустя несколько лет разочаровался в нынешнем лидере Украины и почему он уверен, что его подставил Ходорковский.

Полная история событий и интервью политтехнолога Владислава Рогимова были опубликованы изданием «Московский Комсомолец». Если говорить о главном, то с его слов получается, что Ходорковскому выгодны широкомасштабные протесты в Белоруссии в ходе следующих президентских выборов.

Еще перед тем, как отправить все правительство Республики Беларусь в отставку, Александр Лукашенко жестко прокомментировал возможность протестов: «Майданутых хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет».

То есть батька в силу различных причин тоже уверен в конкретных интересантах, разжигающих социальное недовольство в государстве. Рогимов после успеха в Украине должен был работать в предвыборной кампании Лукашенко, но Михаил Борисович решил ему помешать.

На счета фирмы Рогимова из неустановленного источника была переведена значительная сумма денежных средств, а именно сорок тысяч долларов. Деньги заинтересовали представителей следственного комитета Беларуси, Рогимов дал объяснения и вскоре принял решение покинуть страну, хотя никаких обвинений ему предъявлено не было.

«Для меня уже давно очевидно, что сейчас в Белоруссии окопались силы, которые осуществляют провокации, расшатывают ситуацию в ней, а также выступают против России и ее граждан», – сказал Рогимов в интервью МК.