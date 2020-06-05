Названа вероятная причина взрыва в доме на юге Москвы

05.06.2020, 15:08, Новости дня

По предварительным данным, в квартире дома на Дорожной улице на юге Москвы взорвалась пиротехника кустарного производства, сообщили в пятницу в правоохранительных органах столицы.

«По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, находилось кустарное производство пиротехники», – передает ТАСС сообщение источника.

Как уточняет заместитель генерального директора АО «Мосгаз» по связям с общественностью Дарья Распопова, инцидент не связан со взрывом бытового газа.

«Аварийная бригада АО «Мосгаз» оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы», – отметила Распопова.

«Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в апреле 2019 года, замечаний по газовому оборудованию в квартирах на данных этажах не выявил. Причины пожара устанавливаются. Следов нарушения конструкций дома нет», – добавила Распопова.

Также она подчеркнула, что дом от газоснабжения не отключался, угрозы людям нет.

По данным пресс-службе столичного главка МЧС, в квартире, где произошли взрыв и пожар, погиб один человек, еще один человек пострадал.

Ранее сообщалось, что в 12.45 мск загорание было локализовано и в 12.54 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. метров.