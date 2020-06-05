Мнение: Тактильное восприятие имиджа

05.06.2020, 15:06, Разное

Я немного писала уже о тактильном восприятии границ и имиджа.

Кажется, что это большое преувеличение – считать, что некие представления могут быть осязательными.

Мы осязаем, когда натыкаемся физически на какой-то предмет, а в чужие границы мы не впечатываемся лбом так буквально как в забор, поэтому нам кажется, что это – вещь условная и осязать ее нельзя.

На самом деле можно.

Те же самые нейроны, которые отвечают за эмпатию (раньше их называли зеркальными, сейчас пришли к выводу, что никаких специальных нейронов для этого не нужно, любые подойдут), за распознавание чужих эмоций, за коммуникацию между людьми, реагируют на пересечение территориальных линий.

Это есть уже у животных, даже у птиц и насекомых. И не только обонятельные метки участвуют в этом, но и зрительные стимулы, слуховые, все органы чувств позволяют животному определить правильную дистанцию и тот момент, когда дистанция должна быть увеличена, а когда может быть уменьшена.

Посмотрите как птицы сидят на проводах. Между ними всегда есть дистанция, и если эту дистанцию кто-то сокращает, может возникнуть конфликт. Предвидя конфликт, животные поддерживают ту дистанцию, которая к конфликту не приведет.

Дальше-ближе – вот это про границы. С близкими животные держатся ближе, с чужими дальше, но и с близкими дистанция варьируется в зависимости от многих условий. И животное эти условия быстро определяет. Стоит сократить дистанцию больше, чем это комфортно второму, равному и тем более доминирующему, последует его негативная реакция.

Негативная реакция одного ощущается вторым физически. Возрастает тревога, напряжение, организм автоматически начинает готовиться к отражению возможного нападения.

Вот это и есть условия для развития тактильного чувства границ.

Каждый человек обладает возможностью чувствовать недовольство другого и, если заинтересован не в конфликте, а в мире, должен держаться той дистанции (физической и психологической), которая второму комфортна. Чтобы вызвать симпатию, надо взаимодействовать с человеком на комфортной ему дистанции. Можно идти на конфликт сознательно, но надо быть уверенным, что условия позволяют вам одержать в этом конфликте победу. А это возможно, когда конфликт разворачивается на вашей территории или когда на общей территории у вас больше рычагов или у вас хватает средств захватить чужую территорию. В обычных же случаях можно ориентироваться на комфорт и удовольствие другого человека, чтобы симпатия его к вам при общении росла.

Но если физическую дистанцию люди еще более-менее умеют соблюдать, догадываются, что нельзя трогать незнакомых руками и знакомых лучше не трогать, если они не улыбаются приветливо, не приглашают к контакту, то с психологической дистанцией у большинства людей все очень плохо. Это те самые плохие границы, о которых мы все время говорим.

Плохие границы не дают возможности чувствовать, где начинается и заканчивается территория.

И можно увидеть, как слоны в посудных лавках пытаются учиться чувствовать границы.

Например, они учатся говорить Нет и думают, что формируют границы.

Как двухлетние дети: нет, не дам, уйди, не надо. Даже до нормальных трехлетних детей не дотягивают.

Или они учатся просить. Хотят научиться так заявлять о своих желаниях, чтобы другие им все давали.

И если двухлетним детям мамы объясняют, что прося чужое, надо говорить “пожалуйста”, слоны в посудных лавках считают, что правила другие.

Например, они считают, что просить так, будто тебе должны. Или думают, что желаемое надо присвоить и считать своим, визуализировать, почувствовать своим, и просить с хозяйским видом.

Весь этот бред люди с плохими границами описывают совершенно чистосердечно, потому что считают, что психологических границ вообще не существует и каждый проводит их так, как хочет, насколько хватит наглости.

Вот на ногу вставать нельзя, это чужая территория, кошелек чужой тоже лучше не брать, чревато, а что касается эмоций и слов – позволено все, кто на что горазд.

Потому и звучат громкие обвинения в эмоциональном насилии и всякой разной токсичности, что слоны в посудных лавках уверены: кто первый пожаловался воспиталке, тот и прав. Точно так как в младшей группе детского сада.

Тактильное восприятие границ формируется так.

Надо научиться видеть, чувствовать и понимать обратную связь, то есть эмоциональные реакции людей на ваши слова и поступки.

Для начала научиться отличать симпатию от антипатии, влечение от отвращения, интерес от скуки.

Потом можно учиться отличать симпатию, влечение и интерес от равнодушия.

Дальше вы должны научиться замечать динамику этого. Как растет симпатия, как она снижается, как растет антипатия, как она снижается.

Нужно не просто понимать умозрительно, а начать чувствовать чужие эмоции так, будто это прикосновения. Это не сложно, поскольку это и есть прикосновения по сути, если вы не закрываетесь короной. В языке огромное количество описаний этого: “обдал холодом”, “ласково улыбнулась”, “скользнул взглядом”, “пробежала искра” – все это физические описания чужих эмоций. Это нужно научиться чувствовать и фиксировать.

Для тактильного чувства границ достаточно этого простого навыка, который от природы доступен каждому здоровому человеку, но из-за слияния границ не формируется, а потом еще бывает сбит и искажен короной, особенно большой короной, которая все переворачивает с ног на голову.

Хорошие границы заключаются не только в этом, нужно еще очень хорошо видеть свои и чужие вложения, свою и чужую значимость, для чего нужна независимость и адекватная самооценка, но само по себе тактильное чувство границ формируется именно так. Иными словами это называется – эмпатия.

Эмпатия – это осязание чужих эмоций. Навык, который по-настоящему развит у редких людей, хотя возможности мозга позволяют его развить каждому.

И тогда вы будете не только замечать свои щипцы, но и предвидя их, отказываться от них. Вы будете видеть, как человек напрягается и будто подается назад от ваших вопросов или предложений, меняется в лице или скисает, мрачнеет. И вы сможете заранее представить, как он сейчас напряжется и скиснет от вашего вопроса, чтобы отказаться от намерения доставать щипцы. Так вы перестанете быть липким человечком, таскающим повсюду свой черный чемоданчик, а значит ваша значимость будет расти и ваши ресурсы будут активней подключаться. Все ресурсы социальны, все зависят от отношений с людьми.

И если это примерно понятно, мы можем перейти к обсуждению того, что такое тактильное восприятие имиджа.

Тактильное восприятие имиджа – это видеть температуру (горячий-холодный) и твердость (жесткий-мягкий) в имидже, а так же видеть синтез этого в каждом конкретном образе. Синтез – это не сумма, в результате синтеза нередко получается нечто третье.

Если примерно понятно, как формируется тактильное восприятие границ, по аналогии можно представить, что визуальная оценка мгновенно связывается с органами осязания и мы можем почти физически почувствовать, что у этого человека черты мягкие, а у того жесткие, тот человек производит впечатление горячего, а этот прохладного. Будто это не черты образа, а предметы, будто мы не видим их, а трогаем.

Почему это не чувствуют все по умолчанию? Нет привычки переводить такие вещи в чувственный ряд – это раз. И два – мешают собственные проекции и лишние ассоциации.

Меня закидывают письмами женщины, желающие узнать, какой у них тип имиджа, и все почти называют свои жесткие черты мягкими. То же самое касается их супругов, симпатичных им людей, они путают жесткое и мягкое, выдавая желаемое за действительное. С анализом черт незнакомых людей дела обстоят лучше, но и там работают проекции и предрассудки.

Мышление людей настолько в плену привычек, что мыслить непредвзято может только самый независимый и свободный ум. Но когда вы перестраиваетесь на новую систему восприятия, особенно коллективно, у вас формируется новая привычка и вы можете видеть стихии в имидже быстро и легко. И вам становится странно, как вы могли этого не видеть.

Жесткие и мягкие, явно выраженные, черты видят все почти постоянные читатели блога, а сначала было не так.

Со смешанными типами пока сложней, но и это освоим.

Что касается температуры, это пока самая сложная тема. Но разберемся с ней точно так же, как и с жесткостью-мягкостью. К тому моменту, как мы закончим обзор 12 типов после теста, всем будет ясно, как отличить теплое от горячего, а прохладного от ледяного.

А пока коснемся другой стороны этой темы.

Кроме возможности привести собственный образ к единой гармонии (стиль одежды и поведение – к одному типу) и сделать очень хороший имидж, это даст еще кое-что.

Я обещала рассказать, как по стилю человека можно определить его Аниму (у мужчины) и Анимуса (у женщины).

Анима и Анимус – это комплектующие для гендерной идентичности. Вторая половина, которая подразумевается при определении своего гендера.

Все почти социальные роли предполагают какое-то дополнение.

Если вы говорите, что вы – мать, предполагается, что есть дети, хотя бы один ребенок. Если вы говорите, что вы начальник, предполагается, что есть подчиненные, хотя бы один. Гендерная роль тоже предполагает, что есть некто, кому эта ваша роль нужна.

Если у вас мужская гендерная роль (изредка сейчас это бывает не связано с полом), то есть вы себя идентифицируете как мужчину, вы строите свой мужской образ в расчете на некий женский собирательный образ, которому ваши мужские черты интересны. Не будь у вас представления, что есть женщины, у вас не возникало бы надобности определять себя как мужчину. Это было бы все равно, если бы остальные люди имели бы тот же самый гендер.

Гендеры сейчас изо всех сил стараются привести к единообразию, и это глупо, поскольку разница гендеров базируется на разнице полов, которая останется разницей. Во многих ресурсах эта разница несущественна (в экономике, работе, учебе, искусстве) и ее можно упразднить, но для ресурса секса эта разница очень принципиальна и упразднить ее – это заблокировать ресурс. Для ресурса любви и имиджа гендерная разница тоже очень важна.

Если вы строите свой имидж, не учитывая свой гендер, у вас ничего не получится. Даже андрогинный имидж – это имидж с обязательным учетом гендерной роли и игрой с этим. Играть, не учитывая особенностей, невозможно.

Так вот – Анима и Анимус – это то, что стоит осознавать, когда вы строите свой имидж, и когда вы рассматриваете персону другого человека. По стилю другого человека можно видеть гендерную идентичность другого человека, его представление о себе, а если вы знаете ключ, вы можете видеть, чего этот человек хочет от партнера.

Это ответ на вопрос, почему рыбаки сразу почти понимают, чего хочет новый знакомый. Они внимательно смотрят на его самопрезентацию, которая лучше всего выражается именно в имидже. Рапаны думают, что надо провести интервью или попросить ответить на вопросы анкеты, чтобы понять, что перед ними за человек. В то время, как вся основная информация уже написана в его имидже.

Помните историю о разбитой чашке? Да и любую рыбацкую историю можно взять. Там есть то же самое – чтение по имиджу.

У большинства людей имидж фрустрированный, хаотичный, сумбурный, но даже у них есть представление о себе, часто иллюзорное, не имеющее связи с их конституцией. Они не осознают это представление и не могли бы его сформулировать, но этот образ есть и они пытаются выражать его в поведении и стиле одежды.

Если разберемся с этой темой немного, я расскажу, как некоторые хищники выращивают СЗ в течение одного диалога, сыграв роль Анимуса (мужчины) или Анимы (женщины) для нового знакомого, когда распознали его самопрезентацию.

Имидж обычного человека состоит из трех почти не связанных, а часто конфликтующих частей: его конституции, его стиля одежды и его поведения.

В стиле одежды отражается та персона, которую он видит. Некоторые вообще не видят никакой персоны, тогда одевают что попало, но более старательно одетые люди видят какую-то персону на месте себя, но к сожалению она почти не связана с их конституцией. Однако, глядя на человека и умея отделять его конституцию от стиля, вы можете увидеть, что именно он презентует другим.

В истории о разбитой чашке Рома увидел немолодую женщину, которая выглядит моложе, чем есть, что говорит о ее инвестициях в имидж денег и времени. 1. Немолодая. 2. Много инвестирующая. 3. Воображающая результат лучше, чем есть. Сразу три уязвимых места заметил хищник с первого взгляда. И дальше он увидел стиль – подчеркнуто простой: длинное бесформенное льняное платье, простенькое украшение, волосы крашенные так тщательно, будто почти не крашены, невидимая косметика, подчеркнуто естественные брови, губы, а на губах загадочная улыбка. Юная Ассоль.

Рыбы невнимательны к другим, поскольку погружены в себя, а хищник еще внимательней к деталям, чем рыбаки, поскольку у рыбака много других дел. Хищник сразу замечает любой диссонанс в имидже и понимает, что это и есть самопрезентация. То, каким человек хочет себя видеть, но если это не слишком реалистично, значит мир не даст ему достаточной обратной связи. И тогда может появиться “ангел” для исполнения желания.

Очень много историй можно рассказать, как рыбак, нерыба или хищник появляются перед понравившимся человеком будто его Анимус или Анима. И тогда это любовь с первого слова. Если стиля у человека нет вообще, персона отсутствует (как бывает у людей с убитым имиджем), потребуется чуть больше времени, чтобы увидеть, как он презентует себя в поведении, какой образ он создает. И если вы видите этот образ и обращаетесь к этому образу, а не к своим проекциям, вы можете вызвать у человека симпатию, безо всякой подстройки и фальши, просто учитывая его желание. В виде имиджа люди обращают в социум свой запрос, чего они хотят, кого они ищут, как себя презентуют. И эти запросы лучше видеть, если вы хотите общаться с человеком, не раздражая и не утомляя его.

Давайте попробуем проанализировать такие ситуации из ФС, кино, которое обсуждалось в блоге, классической литературы, писем в рубрику, вашей жизни. Где нерыба или рыбак видели запрос человека, отраженный в стиле одежды и манере поведения. И что они делали с этим запросом.

Попробуете?

А понятно, что хороший имидж – это в том числе очень адекватный и реалистичный запрос в границах? Та самопрезентация, за которую вы можете отвечать. Улучшить имидж – это значит вписать свой запрос в границы.

Плохой имидж это неадекватный запрос, недаром в плохом имидже всегда есть баги.

Приведите такие примеры тоже.