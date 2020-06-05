Мнение: Как читать «Дюну», чтобы ее понимать

05.06.2020, 15:00, Разное

Поклонники фантастического романа Фрэнка Герберта не устают спорить, в каком переводе его лучше читать на русском языке. Однако гораздо интересней вопрос — какие другие книги стоит прочесть перед чтением "Дюны", чтобы суметь её понять? В том числе научные. Предлагаю вам список литературы, расширяющий сознание и понимание. (И дополнительный — фильмов). Вопрос особенно интересен после обнаружения той книги о Шамиле, вдохновившей "Дюну", о которой я на недавно писала.

Эпиграф: "Вы спрашиваете, что там за "Дюна", что надо знать, о чем речь, стоит ли читать?

Ну вот представьте "Звездные войны", только автору было на вас совершенно наплевать" (с).

«Дюна» — фантастический роман крайне глючный и сложный, многослойный и загадочный (поэтому её так сложно переводить на русский. Если вы не читали книгу, то вряд ли что поймете в старой экранизации Линча, настолько там все сократили. Подозреваю, что с новым фильмом Вильнева будет та же история. Но если вы и читали роман, то не факт, что все поняли. А ко всему-то примечаний не поставишь. Поэтому советую прочесть ряд книг, которыми вдохновлялся сам Фрэнк Герберт. Тогда картина его мира станет намного яснее.

1) Т. Э. Лоуренс. «Семь столпов мудрости»

Полковник Лоуренс Аравийский — британский офицер, который в Первую мировую войну попал к бедуинам в Аравию и стал их духовным и политическим лидером. «Семь столпов мудрости» — это как бы книга его воспоминаний о боевых действиях. Но воспоминаний весьма специфическая, потому что Лоуренс был человеком необычайным и очень образованным. Ну, представьте, как Гумилев или Блок бы написали мемуар о войне в пустыне.

«…Кровь всегда была на наших руках: нам было дано дозволение на это. Раны и убийства казались призрачными, настолько краткой и болезненной была наша жизнь. В сравнении с горечью такой жизни горечь наказания должна была стать беспощадной. Мы жили одним днем и так же умирали. Когда была причина и желание, мы вписывали свой урок пистолетом или кнутом непосредственно в угрюмую плоть страдальца, и дело закрывалось без апелляций. Пустыня не позволяла затевать тонкие и медленные разбирательства с судами и тюрьмами…».

То, что Герберт очень много почерпнул из этого сочинения — общепринятый факт. На русском есть официальный перевод и фанатский (автор FleetinG). Фанатский — значительно качественней. Еще есть «Восстание в пустыне» — это те же «Семь столпов мудрости», только сокращенные Лоуренсом для коммерческого издания, раза в четыре. Не берите его.

NB: Если времени и сил на чтение книги нет, посмотрите просто фильм «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина, с Питером О'Тулом, Омаром Шарифом, Энтони Куином, Алеком Гиннесом и проч. Безумно красиво, очень помогает ощутить бескрайность пустыни и безжалостность народов, живущих в ней.

2) Уинстон Черчилль. «Война на реке»

Эпитет "Махди" употребляется по отношению к главному герою "Дюны", Полу Атридесу, многократно (сначала вопросительно). Жители пустыни называют так грядущего пророка. Фрэнк Герберт же внимательно изучал биографию реального человека, вошедшего в историю под прозванием "Махди" — Мухаммада Ахмада (1844-1885), который поднял свой народ против британских оккупантов.

Черчилль в своей книге описывает это восстание махдистов, конечно, с британской стороны, полупрезрительно. Впрочем, британцы тогда проиграли. Однако шила в мешке не утаишь:

"И случилось так, что в предрассветной дымке 7 июня Махди, его одетые в лохмотья халифы и почти голая армия напали на египтян и перебили всех до последнего. Эта победа имела решающее значение. Южный Кордофан был у ног отшельника с Аббы. Склады с оружием и амуницией попали в руки восставших. Тысячи людей, принадлежащих к самым различным социальным слоям, поспешили встать под знамена Махди. Никто теперь не сомневался, что на землю явился посланник Бога, который должен освободить людей от их угнетателей. Одновременно восстали все арабские племена. Во всех частях страны была устроена резня египетских гарнизонов, местных властей и сборщиков налогов. Сохранились лишь большие гарнизоны в крупных городах. Но все они были блокированы. Коммуникации были прерваны. Распоряжениям властей уже никто не подчинялся. Люди слушались только Махди".

Книга скучновата, конечно, "для мальчиков", да еще и с британской манией величия. Для любителей жанра найдется еще "Восстание махдистов в Судане" Сергея Смирнова (там хотя бы осуждается колониализм). Увы, нормального жизнеописания Махди, этого харизматичного лидера и победителя на русском нет. Но даже биографическая статья о нем интересна.

NB: можно опять ограничиться фильмами. Например, «Хартум» 1966, где Махди играет загримированный Лоуренс Оливье с гипнотизирующим взглядом. Виды выжженных солнцем городов и восточных людей очень красивы. Сам фильм, впрочем, безнадежно уныл. А также дико смешон воспеванием белого косподина: туземцы просто впадают в экстаз, стоит "хорошему" английскому генералу Гордону на них взглянуть. Экранизации книги «Четыре пера» (последняя с Х. Леджером) — тоже про то, как суданцы разбили тогда англичан. Еще у Г. Сенкевича есть «В дебрях Африки» — там Махди фоновый злодей.

Лоуренс Оливье — который в центре



3) Алан Уотс. «Путь дзэн»

Герберт очень любил тему дзена, недаром у него в книге изобретена целая новая религия "дзенсуннизм". Кроме того, мантры, которыми сверхлюди в романе себя гипнотизируют — тоже весьма дзенские, в том числе и просто по интонациям. Алан Уотс, главный проповедник всей этой восточной истории на западе, был его личным другом. Они вместе принимали всякое и вели умные разговоры.

Изучив, что такое реальная традиция дзен, многовековая, можно увидеть, что в "Дюне" — опирается на давние духовные практики, а что Герберт придумал сам.

Тело наше – это древо Бодхи,

Сердце подобно подставке для ясного зерцала.

Час за часом мы тщательно протираем его,

Не оставляя ни мельчайшей пылинки.

При большой дозе Уотса, впрочем — начинает крыть. Если хочется попроще, то можно взять, прости Господи, сборники Ошо на тему дзена.

И плюс сюда же, бонусом, книгу психолога Пола Экмана «Психология эмоций». Профессиональный американский психолог (тот самый, которого сыграл Тим Рот в сериале "Обмани меня / Теория лжи" рассказывает о эмоциях и самоконтроле, причем, по собственным словам, ему многое понять помог буддизм и практикуемые там практики самоконтроля. А для Герберта это одна из сквозных идей книги — умение контролировать свое тело, свои порывы. (Цитата: «Фрименам всегда в высшей степени было присуще то качество, которое древние называли "спаннунгсбоген", — привычка, ощутив желание, не спешить с его удовлетворением» — пер. Ю. Соколова).

Алан Уотс умел жить



4) Н. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции»

Тут надо читать отдельные разделы про Атрея, Фиеста, Агамемнона, Эгисфа, Клитемнестру, Ореста. Чтобы понять, откуда Герберт взял фамилию "Атридесы" (на самом деле Атриды) для своих героев. Он подразумевает, что его персонажи — прямые потомки вот этих самых венценосных неудачников, погрязших в кровной месте и проблемах с близкородственными браками. Еще есть у Эсхила трилогия "Орестея" про эту семью. Тут важно ощутить то понимание Фатума, Судьбы, которое было важно для древних греков — и представить, как оно довлеет над их потомками.

5) «Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)»

Эта последняя книга Нового Завета тоже позваляет понять очень многие знаки и структуры, разбросанные по "Дюне". Для самостоятельного чтения — тяжело и непонятно. Надо брать дополнительно комментарий, например Александр Мень. «Читая апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна Богослова». Но можно быть проще, и прочесть короткий конспект расшифровки сюжета "Дюны"+Апокалипсиса тут.

Если же кто, наоборот, хочет загрузиться еще серьезней, можно почитать сборник исламских богословов про грядущего мессию «Имам Махди – спаситель человечества» (есть на русском).

***

Можете ли вы что-нибудь добавить в этот список? Например, что-нибудь внятное популярное по Каббале (для интересующихся с точки зрения расширения кругозора, nothing more).