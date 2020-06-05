Глава МЧС заверил Путина, что собранные в Норильске ГСМ сжигать не будут

05.06.2020, 14:54, Новости дня

Сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не станут, их соберут в герметичные емкости, пообещал президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Евгений Зиничев во время видеоконференции между Ново-Огаревым и Норильском. На ней обсуждалась ликвидация ЧП после утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Видеоконференцию в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". Утечка ГСМ локализована.

"Местность здесь труднодоступная, заболоченная, — пояснил главе российского государства Зиничев. — Предполагается завести сюда герметические емкости, расставить их по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации".

Сжигать собранную нефть нельзя с экологической точки зрения, продолжил глава МЧС. Всю собранную нефть в бочках складируют, а потом вывезут техникой на утилизацию.

Распространение попавшей в реку нефти остановлено боновыми ограждения.

Утечка нефти из одного из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска произошло 29 мая. Цистерна получила повреждения после резкой просадки опор фундамента. Из цистерны вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.

В компании "Норильский никель" основной причиной аварии считают глобальное потепление в условиях вечной мерзлоты. Именно это привело в движение опоры под топливными цистернами.

Владимир Путин поинтересовался у гендиректора "Норникеля" Владимира Потанина сколько стоит топливная цистерна. Потанин ответил, что порядка сотни миллионов рублей. Тогда президент задал еще один вопрос: а сколько может составить ущерб от аварии. Глава Росприрогднадзора отметила, что ликвидация аварии может составить миллиарды рублей.

"Вот видите, — обратился к обладающему 24 миллиардным в долларах состоянием Потанину Путин и провел для него урок рачительности. – Если бы вовремя поменяли емкость, не пришлось бы тратить миллиарды".

Потанин после аварии за один день потерял порядка 1,4 миллиарда долларов.