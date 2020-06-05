Пост Рогозина про доставку астронавтов на МКС батутом исчез из Twitter

05.06.2020, 14:53, Новости дня

Высказывание Дмитрия Рогозина, прозвучавшее в апреле 2014 года в контексте разговора про доставку астронавтов США на МКС с помощью батута, исчезло с его страницы в Twitter, переданной Роскосмосу в качестве нового официального аккаунта.

При обращении в пятницу к сообщению про батут, опубликованному Рогозиным в Twitter 29 апреля 2014 года, указывается, что «твит был удален», обращает внимание РИА «Новости».

Напомним, на тот момент вице-премьер правительства Рогозин в ответ на санкции против России предложил отправлять астронавтов на станцию «на батутах».

«Они говорят: «Не трогайте Международную космическую станцию и эту программу». О’кей, но тогда давайте так сделаем: если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на МКС», – говорил Рогозин.

31 мая 2020 года, после запуска испытательного пилотируемого корабля Crew Dragon, слова Рогозина вспомнил Илон Маск. «Батут работает. Это шутка для посвященных», – сказал он.

Рогозин в ответ заявил, что его высказывание о батуте не было шуткой и спасло российскую космическую отрасль от американских санкций.

В среду страница Дмитрия Рогозина в Twitter, созданная в 2009 году, стала официальной страницей Роскосмоса, а его личные данные сменились на данные госкорпорации.