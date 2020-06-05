Путин поручил изменить природоохранное законодательство после ЧП в Норильске

05.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись.

«Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сделать это нужно в самое ближайшее время – до конца текущей парламентской сессии», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Глава государства указал, что предложения экологов и зоозащитников, высказанные на встрече в пятницу, сразу поступят в работу профильных ведомств и будут учтены при реализации национального проекта «Экология».

«Также обращаю внимание, что с нами сейчас на связи руководитель Минприроды России, глава Росприроднадзора, профильный вице-премьер. Поэтому все ваши предложения, идеи сразу, что называется, поступят в работу, в том числе будут учтены при реализации национального проекта «Экология», который напрямую касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества», – сообщил Путин.

Кроме того, он поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске. «Безусловно нужно разобраться в причинах – тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб», – сказал президент.

По его словам, под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды.

Ранее в пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».