Погребинский объяснил веру «50% украинцев» в победу над Россией

05.06.2020, 14:48, Новости дня

«Зеленский действует в духе идеологического мейнстрима Порошенко, потому общественное мнение украинцев не меняется», – сообщил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя данные социологов, согласно которым 50% граждан Украины верят в победу своей страны над Россией.

«Киевский международный институт социологии ранее не был замечен в каких-то фальсификациях, поэтому я доверяю этим цифрам», – сказал политолог Михаил Погребинский. По его словам, несмотря на смену власти на Украине и смягчение антироссийской риторики – официальный Киев не предпринимает конкретных шагов в сторону большей толерантности и прагматизма по отношению к России.

«Президент поддается волне, раскрученной при режиме Порошенко, и не пытается ее остановить. Его кадровая политика в целом направлена на то, чтобы эта волна поддерживалась усилиями новых лиц, которые оказались у власти», – отметил политолог.

«Чего только стоит назначение на пост министра культуры Александра Ткаченко, который руководил таким СМИ как «1+1». Его деятельность должна быть предметом уголовного преследования за разжигание ненависти. Скоро на должность омбудсмена по языковому законодательству скорее всего назначат Святослава Литинского, который называет русских «свинособаками», – продолжил эксперт.

Таким образом президент действует в духе идеологического мейнстрима Петра Порошенко, потому «общественное мнение украинцев не меняется», считает эксперт.

«Еще одним свидетельством этому является сегодняшнее заявление секретаря СНБО Украины Данилова, который предположил, что РФ развалится «еще при нашей жизни», и это якобы позволит Киеву вернуть Донбасс. Насколько я знаю, он сам из Луганска, и понятно, что на той стороне он карьеру бы не сделал. Но такой человек комфортен для президента», – заключил Погребинский.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты социологического исследования, из которых следует, что 50,5% респондентов верят в победу Украины над Россией, а 10,3% уверены в обратном.

«Но с расширенной формулировкой лишь 37,2% считают, что Украина добьется победы над Россией, поскольку РФ слабая отсталая страна, а с Украиной весь цивилизованный мир. Однако 31,2% выбрали вариант ответа о том, что Украина никогда не достигнет победы над Россией, поскольку Украина гораздо политически и экономически слабее», – рассказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

В то же время СНБО Украины Алексей Данилов выразил мнение, что Российская Федерация якобы является «искусственным образованием», которое «рано или поздно развалится». По его словам, «распад России» произойдет не очень быстро, но люди его застанут «еще при нашей жизни».

В феврале Данилов также предрек РФ развал и даже перечислил его причины – демография, религия, «китайская угроза». Тогда газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, насколько мифологизированы и смешны эти представления Данилова.