 

Путин поручил оценить состояние хранилищ топлива после ЧП в Норильске

05.06.2020, 14:48, Новости дня

Сотрудники Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями должны скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.

«Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости – организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Ранее Путин поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись.

Также в пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны». 



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