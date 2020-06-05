Рахмон объявил налоговые каникулы в Таджикистане и распорядился выплатить по $40 малоимущим

05.06.2020, 14:42, Новости дня

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем указе ​объявил налоговые каникулы для бизнеса, а также распорядился выплатить по $40 уязвимым группам населения в Таджикистане и надбавки для медиков, работающих с COVID-19.

Налоговые каникулы в Таджикистане будут действовать с 1 апреля по 1 сентября 2020 года. Но касаются они только определенной категории бизнеса – туристического и гостиничного бизнеса, общепита, оздоровительных и спортивных центров, санаториев, а также организаций, которые занимаются международными пассажирскими перевозками и аэронавигацией.

Остальные виды компаний от налоговых платежей освобождены не будут.

Уязвимые группы населения получат помощь в размере одной минимальной зарплаты (40 долларов или 400 сомони). В числе получателей обозначены участники Великой Отечественной войны, инвалиды, сироты, беспризорные дети, малоимущие семьи, а также семьи трудовых мигрантов, оставшиеся без кормильца.

Медикам, работающим с коронавирусом, Рахмон получил выплатить надбавки к окладу. Кроме того, таджикистанцы, которые лечатся от коронавируса, указом Рахмона, получат листки о нетрудоспособности и компенсации. Они будут обеспечены уходом за счет государства.

До конца 2020 года также отложено повышение тарифов на услуги (электроэнергию, воду, ирригацию, связь и коммунальные услуги) и введено регулирование цен на основные продукты.

С 1 мая по 1 августа малый и средней бизнес, который приостановил работу из-за коронавируса, освободили от уплаты аренды за госсобственность, а работающим по патентам разрешили не платить налоги. Госорганам поручено обеспечить выдачу иностранцам виз и разрешений при условии “отсутствия эпидемиологических рисков”.

Также в указе поручено Фонду господдержки предпринимательства выделить льготные кредиты компаниям, производящим продукты питания и медицинскую продукцию. Кроме того, Рахмон поручил отдавать предпочтение отечественным компаниям при госзакупках.

Власти долгое время отрицали, что в Таджикистане есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него, но сегодня страна обогнала по уровню смертности страны Центральной Азии. На 4 июня в Таджикистане выявили 4289 человек с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии от коронавирусной инфекции скончались 48 человек

В Таджикистане карантин не вводили, но действует обязательный масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий, в столице запрещена деятельность всех непродовольственных рынков, салонов красоты и автомоек до 15 июня.

Вначале мая Рахмон в одном из своих обращений призывал граждан в связи с коронавирусом не впадать в панику, а трудиться и производить продукты питания. Предпринимали же заявляли о кризисе в связи с коронавирусом и просили предоставить им налоговые льготы.