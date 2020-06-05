Чехия объявила двух сотрудников “Россотрудничества” персонами нон грата и высылает их из страны

05.06.2020, 14:42, Новости дня

Власти Чехии объявила двух сотрудников “Россотрудничества” персонами нон грата и высылают их из страны. Об этом 5 июня объявили премьер Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Имена высылаемых россиян чешские политики не назвали.

Бабиш подтвердил, что это связано с недавним “недружественным” актом, который Россия предприняла в отношении Чехии. Он поблагодарил чешские спецслужбы за предоставленную властям страны информацию.

В начале апреля, как сообщило издание Respekt со ссылкой на источники в силовых структурах Чехии, в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из России прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство.

Позже стало известно имя этого человека: Андрей Кончаков, сотрудник “Россотрудничества”.

Спецслужбы Чехии, как утверждают журналисты Respekt, считают, что он мог привезти в Чехию яд рицин для отравления троих чешских политиков, занимающих критическую позицию в отношении России: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотного.

Все они сейчас находятся под охраной.

Ондржей Коларж был одним из главных инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Коневу.

Гржиб в конце февраля был одним из инициаторов решения о переименовании площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Имя Новотного связывают с тем, что в декабре 2019 года совет района Прага-Ржепорые, старостой которого он является, одобрил установку памятника солдатам Русской освободительной армии. В России это решение назвали кощунством и обвинили Чехию в увековечении памяти нацистов и коллаборационистов.

Россотрудничество или Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству было создано в сентябре 2008 года. Целью агентства заявлена “реализация государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России”. Его сотрудники действуют в тесной координации с российскими дипломатами и, как правило, на территории российских консульств.

Издание Respekt изначально предположило, что возможный участник покушения был сотрудником одной из российских спецслужб и мог пользоваться дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства. По мнению источников в чешских спецслужбах, “его коллеги месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы”.

Официально чешские власти не подтверждали и не опровергали статьи, которые рассказывали об “агенте с рицином”.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал расследование чешского издания “уткой”, а представители российского посольства в Чехии заявили о “вопиющих и лживых инсинуациях.

Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, ранее усомнился в правдивости информации о привезенном в Прагу рицине. В интервью “Чешскому радио” Земан заявил, что, по его мнению, рицин – это просто слабительное. Позже представителю президента пришлось уточнять, что тот перепутал яд с касторовым маслом. В чешском языке у них похожие названия.

“Есть годовые отчеты чешской контрразведки, которые уже лет пять или даже десять говорят о том, что в Чехии действует ФСБ, СВР, ГРУ и что очень сильно раздут штат российского посольства в Праге – которое, например, больше, чем посольство в Лондоне или в Германии, – рассказал Настоящему Времени журналист издания Hospodarske Noviny Ондржей Соукуп. – Большое количество из них не являются на самом деле дипломатами, а работают на спецслужбы”.