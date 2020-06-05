С 10 июня могут открыться пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе

05.06.2020, 14:35, Новости дня

В штабе операции Объединенных сил заявили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам совещания по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемической ситуации график может быть изменен, отметили в пресс-службе.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

6 марта штаб ООС сообщил, что на КПВВ на Донбассе вводятся ограничения из-за коронавируса.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.