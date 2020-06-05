ЦИК назначил довыборы в Раду в округе погибшего депутата Давыденко на день местных выборов

05.06.2020, 14:35, Новости дня

Центральная избирательная комиссия на заседании 5 июня назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на 25 октября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Таким образом, довыборы в парламент состоятся в один день с местными выборами в Украине.

“При рассмотрении этого вопроса ЦИК столкнулся с некоторыми трудностями. Основная из них – это отсутствие бюджетных ассигнований для организации подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов в действующей редакции закона о государственном бюджете”, – сказал на заседании глава комиссии Олег Диденко.

Он рассказал, что в ЦИК было много дискуссий по этому поводу, и члены комиссии, проанализировав законодательство, пришли к выводу, что оно разрешает развести во времени назначение выборов и публикацию постановления, после которой начинается избирательный процесс. Дата публикации постановления будет зависеть от выделения финансирования, подчеркнул Диденко.

По его словам, проведение довыборов в Раду одновременно с местными позволит сэкономить бюджетные средства.

“С одной стороны, если промежуточные выборы будут проводиться одновременно с местными, это в некоторой мере увеличит нагрузку на членов избирательных комиссий, потому что добавится один бюллетень… [С другой стороны], если это будет сделано один раз, это будет более рационально [c точки зрения финансирования]. Это позволит сэкономить почти 11 млн грн бюджетных средств”, – сказал Диденко.

ЦИК также обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно организации местных выборов и довыборов в округе №208.

Член ЦИК Сергей Дубовик напомнил, что согласно законодательству, проведение выборов народных депутатов финансируется исключительно за счет средств госбюджета.

“Объем средств на подготовку и проведение промежуточных выборов народных депутатов по представлению ЦИК предусматривается отдельной строкой в законе о госбюджете. Законом о госбюджете на 2020 году по соответствующей бюджетной программе комиссии было выделено 10 млн 641 тыс. 200 грн. По состоянию на 1 июня остаток неиспользованных ассигнований по указанной бюджетной программе составляет 1 млн 823 тыс. грн”, – сообщил Дубовик.

По расчетам комиссии, на проведение довыборов в Раду необходимо 11 млн 974 тыс. 400 грн.

Новость дополняется.

В округе №208 в 2019 года был избран народным депутатом Валерий Давыденко. В парламенте он входил группу “Довіра”.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются “все возможные версии произошедшего”. Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть политика расследуется как умышленное убийство.

В депутатской группе “Довіра” считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.