В Склифе начали использовать барокамеры для лечения пациентов с COVID-19

05.06.2020, 14:30, Разное



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Метод ГБО считается более эффективным, чем другие методики кислородной поддержки. Обычно эту терапию используют для пациентов с различными патологиями, в том числе черепно-мозговыми травмами, а также во время реабилитации после сложных нейрохирургических операций. В московских больницах ГБО применяют для лечения воспалений, вирусных заболеваний, в качестве реабилитации после инсультов, а также для пациентов с сахарным диабетом и диабетической стопой для улучшения кровообращения.

«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

В настоящий момент врачи провели более 100 баросеансов для 25 пациентов с COVID-10 и отметили улучшение их состояния. После терапии у больных уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, общее самочувствие становится лучше.

«Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов», – сообщают медики.