Потанин пообещал Путину полностью оплатить ликвидацию последствий ЧС в Норильске

05.06.2020, 14:30, Новости дня

«Норникель» полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива в Норильске, не потратив при этом бюджетных средств, сообщил глава компании Владимир Потанин в ходе совещания с президентов Владимиром Путиным.

По его словам, скорее всего, восстановление экологии в районе разлива топлива обойдется компании в более 10 млрд рублей. При этом Потанин пообещал Путину, что экосистему в Норильске вернут в нормальное состояние.

«Норникель» нацелен на использование лучших, а не дешевых технологий для ликвидации последствий ЧС в Норильске», – добавил Потанин, передает РИА «Новости».

Путин в ответ назвал правильным, что «Норникель» оплатит все расходы на возмещение ущерба от разлива нефтепродуктов. При этом президент обратил внимание, что если бы в Норильске своевременно поменяли резервуар для дизтоплива, не было бы ни экологического, ни материального ущерба, передает ТАСС.

«Если бы своевременно поменяли (резервуар для топлива), и ущерба не было бы экологического, и расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», – сказал Путин.

Потанин вышел на связь с президентом из Красноярского края. Рядом с ним на месте ЧС находились глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано.

Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».