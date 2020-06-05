В Москве предложили установить мемориальную доску Михаилу Кокшенову
05.06.2020, 14:30, Новости дня
Памятную доску актеру Михаилу Кокшенову могут установить на доме в Москве, где жил артист, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
«Он был ярким человеком и внес заметный вклад в нашу кинематографию. Он – народный артист, и он достоин памяти. Если говорить о доске памяти, то это будет зависеть от жителей дома, где он жил, а также от творческого сообщества. Если такие предложения к нам поступят, то мы обязательно рассмотрим такую возможность», передает ТАСС слова депутата.
Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Впервые он сыграл в кино в 1957 году, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи «Высота».
На протяжении жизни он сыграл более 130 ролей, в числе самых известных роли в фильмах «Женя, Женечка и «Катюша», «Даурия», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».
Он также известен как кинорежиссер, среди его работ «Русский бизнес», «Русский счет», «Герой ее романа», «Надежда», «Феномен», «Театральный капкан».
Напомним, в октябре 2017 года Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, вскоре переведен в Центральную клиническую больницу № 1 управделами президента.
В пятницу стало известнро, что народный артист РФ умер на 84-м году жизни.
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