 

В Москве предложили установить мемориальную доску Михаилу Кокшенову

05.06.2020, 14:30, Новости дня

Памятную доску актеру Михаилу Кокшенову могут установить на доме в Москве, где жил артист, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Он был ярким человеком и внес заметный вклад в нашу кинематографию. Он – народный артист, и он достоин памяти. Если говорить о доске памяти, то это будет зависеть от жителей дома, где он жил, а также от творческого сообщества. Если такие предложения к нам поступят, то мы обязательно рассмотрим такую возможность», передает ТАСС слова депутата.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Впервые он сыграл в кино в 1957 году, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи «Высота».

На протяжении жизни он сыграл более 130 ролей, в числе самых известных роли в фильмах «Женя, Женечка и «Катюша», «Даурия», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».

Он также известен как кинорежиссер, среди его работ «Русский бизнес», «Русский счет», «Герой ее романа», «Надежда», «Феномен», «Театральный капкан».

Напомним, в октябре 2017 года Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, вскоре переведен в Центральную клиническую больницу № 1 управделами президента.

В пятницу стало известнро, что народный артист РФ умер на 84-м году жизни.



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