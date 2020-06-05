Учёные рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через уши

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05.06.2020, 14:30, Разное

Учёные из Центров по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через глаза или уши. Специалисты также напомнили о рекоммендации не трогать лицо грязными руками.
Научные работники отметили, что очень часто получают вопросы, связанные со способами передачи вируса через уши и глаза. Они объясняют: заражение на самом деле может произойти в момент прикосновения руками к глазам. Это обусловлено тем, что вирус с легкостью попадает в организм через слизистые. Если носитель вируса кашляет или чихает рядом со здоровым человеком, путём инфекции могут оказаться, как нос и рот, так и глаза. В связи с этим, все медицинские работники, которые контактируют с заражёнными пациентами, помимо перчаток и масок, должны использовать ещё и плотно прилегающие к лицу очки.

При этом специалисты считают маловероятным заражение через уши. Всё дело в том, что кожа в наружном слуховом канале больше подобна обычной коже, в отличие от ткани во рту, носу и пазухах. Это является тем барьером, который препятствует проникновению вируса.

Кроме того, сейчас нет никаких научных подтверждений тому, что коронавирус имеет возможность попадать в организм через уши. Маловероятно и то, что наушники, к которым человек дотронулся немытыми руками, могут поспособствовать заражению.



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