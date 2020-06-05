Мэр Екатеринбурга ответил на вопрос об убийстве горожанина СОБРом словами о героизме спецназа

05.06.2020, 14:27, Разное

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о «не ценящемся сегодня» героизме сотрудников правоохранительных органов и заявил, что считает преждевременным называть гибель 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова убийством.

«Сейчас нужно дать время, чтобы специалисты: баллистики, криминалисты — сделали выводы. После этого можно о чем-то говорить и, тем более, употреблять такие термины, как убийство, — пояснил Высокинский. — Сегодня люди, кто работает в правоохранительных органах… это героизм каждый день, который мало кто ценит. Иди зайди в квартиру, когда не знаешь, что там: ствол не ствол. Это риски ежедневные. Я знаю, что такое работа на улице, я знаю, что такое работа спецназа, ситуации, в которые они попадают, ранения, которые они получают, инвалидности».

По словам мэра, у правоохранительных органов сегодня нет задачи убивать людей, а для приезда «тяжелых» (спецназа) нужны веские основания.

Ранее на погибшего Владимира Таушанкова было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). В Следственном комитете заявили, что гражданин высказывал угрозы в адрес сотрудников Росгвардии, угрожая им ножом.

27-летний Таушанков был убит при штурме его квартиры 1 июня 2020 года. По версии следствия, за несколько часов до этого гражданин совершил разбойное нападение на магазин строительных материалов, похитив оттуда четыре рулона обоев.

Иван Жилин

спецкор

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