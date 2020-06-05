Мнение: Рационализаторы в погонах

05.06.2020, 14:18, Разное

Всегда подозревал, что полиции служат люди с богатым воображением. И мои подозрения подтвердились! Потому что только люди с богатым воображением могли признать одиночный пикет «скрытой формой коллективного публичного мероприятия».

В протоколе на адвоката Даниила Бермана по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 УК) полицейские так и записали: «Действия гр. Даниила Бермана в составе других участников представляют собой не что иное, как скрытую форму коллективного публичного мероприятия».

Адвоката Бермана задержали в День адвоката, 31 мая у здания управления МВД по Москве на Петровке на одиночных пикетах в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, на которых завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских.

«Скрытая форма» административного правонарушения или даже преступления – это такое раздолье для полицейских фантазий! Под «скрытую форму» много чего можно подогнать.

Пришел человек в магазин, купил кухонный нож или топор – вот тебе «скрытая форма» подготовки к грабежу….

А уж если угораздило заглянуть в строительный магазин – это само собой, «скрытая форма» похищения обоев…

Пришел в банк, оформил кредит – вот тебе «скрытая форма» мошенничества с целью хищения денег банка.

Подошел мужик к девушке на расстояние ближе 100 см – ясное дело, что это «скрытая форма» изнасилования, а если к ребенку – педофилия…

В общем, у ноу-хау московской полиции – великолепные перспективы!

Фотографии отсюда