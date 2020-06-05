Оксана Самойлова порадовала поклонников фото со всеми четырьмя детьми

05.06.2020, 14:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Оксана Самойлова показала новый снимок, на котором она запечатлена со всеми четырьмя детьми. Фотография сделана на крыльце семейного особняка многодетной матери и рэпера Джигана.

Оксана Самойлова с детьми одета в одной цветовой гамме. Старшие дочки Ариела и Лея позируют в черных косухах и трениках, а трехлетняя Майя – в бархатном кардигане. Младший сын Давид также в черном спортивном костюме, как и его знаменитая мать. Внимание фолловеров также привлекли яркие резиновые сапоги девочек. Многодетная мать восхитилась, что у нее «такая банда». Поклонники засыпали звездное семейство комплиментами и отметили, что им очень понравилось, как подобран «фемили лук».

Джиган также поделился подобным снимком в своем микроблоге Instagram, но он позировал только в компании дочерей. В последнее время поклонники отмечают, что он стал примерным семьянином. Музыкант хочет помириться с супругой Оксаной Самойловой, которая подала заявление на развод. На данный момент пара пока живет вместе и занимается воспитанием четырех детей.