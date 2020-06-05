Умерла радиоведущая Юлия Норкина

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05.06.2020, 14:16, Новости дня

Умерла теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина.

Об этом в соцсетях сообщил ее супруг, журналист и телеведущий Андрей Норкин.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», – написал он в Instagram.

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Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе – поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30.

Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv) 5 Июн 2020 в 1:51 PDT

О причинах смерти не сообщается.

Прощание пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино. 

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей. Вместе с мужем она вела на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир Норкина провела 26 апреля.



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