Умерла радиоведущая Юлия Норкина
05.06.2020, 14:16, Новости дня
Умерла теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина.
Об этом в соцсетях сообщил ее супруг, журналист и телеведущий Андрей Норкин.
«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», – написал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе – поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30.
О причинах смерти не сообщается.
Прощание пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.
Юлия Норкина родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей. Вместе с мужем она вела на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир Норкина провела 26 апреля.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет