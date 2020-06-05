Redmi K30 Pro подешевел спустя неделю после дебюта в Китае

05.06.2020, 14:09, Разное

Компания Redmi педелю назад презентовала на китайском рынке топовую версию смартфона K30 Pro. Однако спустя неделю после дебюта в Китае флагманский гаджет подешевел.

Особенностью Redmi K30 Pro является оперативная память в размере 12 Гб, а также флэш-память на 512 Гб. Изначально ценник на смартфон был 628 долларов, однако теперь в рамках распродажи его можно приобрести за 575 долларов.

Гаджет китайского бренда имеет топовый процессор Snapdragon 865, AMOLED-дисплей 6,67-дюймов и поддержку динамического расширенного диапазона HDR10+. Модель Redmi K30 Pro может похвастаться качественным защитным стеклом и подэкранным дактилоскопом. Основная квадрокамера у устройства с модулями на 2, 5, 13 и 64 мегапикселя, а выдвижная фронтальная – на 20 мегапикселей. Смартфон от Redmi поддерживает сети 5G, а также имеет модули Bluetooth 5.1, NFC и Wi-Fi 6. Емкость аккумулятора устройства 4700 мАч с возможностью поддержки зарядки 33 Вт.