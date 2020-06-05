Израильский дипломат усомнился в «стремительном упадке» США

05.06.2020, 14:08, Новости дня

«Протесты в Америке ослабляют страну. Но кто бы не победил на выборах в ноябре – внутренняя и внешняя политика США все равно вернутся в прежнее русло», – сообщил газете ВЗГЛЯД дипломат Алекс Векслер, комментируя публикацию издания The Jerusalem Post, где говорится о «стремительном упадке» США на фоне протестов и погромов.

«Происходящее сегодня в США, несомненно, ослабляет и разделяет страну, которая после прихода к власти Трампа оказалась расколотой на два лагеря. Несмотря на принятые в последние десятилетия законы, расистские настроения в американском обществе не исчезли», – рассказал бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.

«В то же время большинство граждан Израиля поддерживают Трампа. Здесь полностью оправдываются жесткие меры американского правительства в отношении протестующих. Но при этом израильтяне убеждены: кто бы не победил на выборах в ноябре – все ключевые вопросы по ближневосточной проблематике будут решаться в благоприятном для Израиля ключе и при поддержке администрации Белого дома», – полагает дипломат, добавив, что через какое-то время внутренняя и внешняя политика США вернутся в прежнее русло.

Собеседник также напомнил, что около года назад Израиль сам толкнулся с массовыми протестами эфиопских евреев, которые были вызваны гибелью их представителя из-за выстрела полицейского.

«Но это была случайность. Пуля попала в молодого человека рикошетом, офицер в него не целился. После этого были серьезные протесты, демонстрации. Здесь перекрывались дороги, но все закончилось мирно. У нас никому не пришло в голову громить магазины или торговые центры», – отметил эксперт.

«К тому же 1 июля должен решиться вопрос с распространением суверенитета Израиля на долину реки Иордан. В стране есть разногласия по этому вопросу. Но, думаю, мы решим этот вопрос демократически. И такой ситуации, которую мы видим сегодня в США, у нас не будет», – резюмировал Векслер.

Ранее в пятницу израильское издание The Jerusalem Post опубликовало статью, автор которой утверждает, что Соединенные Штаты стремительно сдают позиции и «приходят в упадок».

В материале говорится, что упадок США вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса. Автор считает, что после распада СССР Соединенные Штаты стали самой могущественной страной в мире, однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.

Теперь РФ продвигает свои оборонительные системы, Китай «сцепился» с Индией из-за спора вокруг горной территории в Кашмире, а Турция хочет взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье, пишет автор статьи.

Ранее польское издание Rzeczpospolita констатировало, что образ Соединенных Штатов как центра Западной цивилизации разваливается на глазах. Американская The New York Times отмечала, что мир перестает верить в «исключительность» США.