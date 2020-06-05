 

Германия выступила против расширения санкций США в отношении «Северного потока – 2»

05.06.2020, 14:08, Новости дня

Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция Германии по «Северному потоку – 2» не изменилась, сообщила представитель министерства экономики и энергетики Германии.

Так она прокомментировала внесение в сенат США законопроекта о расширении санкций в отношении газопровода.

«Мы следим за развитием ситуации вокруг «Северного потока – 2» в США, но мы это не комментируем. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем», – сказала она, передает ТАСС.

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесли в сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.

В МИД РФ констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о незаконности американский санкций против проекта «Северный поток – 2». Сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что РФ найдет способ реализации газопровода в любых условиях. 



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