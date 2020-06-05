 

Forbes назвал Роналду первым футболистом-миллиардером

05.06.2020, 14:08, Новости дня

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов, сообщили СМИ.

Как пишет Forbes, Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.

Португалец стал третьим спортсменом-миллиардером. До него это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мэйуэзеру.

Напомним, в декабре Daily Mail опубликовало список самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров мира за 2019 год. Список возглавил португальский футболист Криштиану Роналду. С помощью блога он заработал около 47,8 млн долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Новый Citroen C4 станет кроссовером

26.05 / «Вектор» раскрыл дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

14.05 / ФБР – китайские хакеры пытаются украсть американские коронавирусные секреты

22.04 / Семак: Кокорин – один из лучших в премьер-лиге, поэтому хочу видеть его в “Зените”

24.04 / ВОЗ обновила данные по коронавирусу в мире

02.04 / От нас не уйдешь! Инспектор ДПС бегом догнал автомобиль нарушителя

20.04 / По факту истязаний ребенка в Новороссийске возбуждено дело

03.05 / В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

25.04 / Помпео предупредил об опасности иранской космической программы

12.05 / Период нерабочих дней завершен, ограничительные меры снимаются по этапам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска