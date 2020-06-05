Новый седан Mercedes CLS получил улучшенное оборудование

05.06.2020, 14:06, Новости дня

Сегодня стало известно о выходе на европейском рынке нового седана Mercedes CLS, который теперь появится с улучшенным оборудованием и современными моторами.

В частности, автомобиль теперь сможет похвастаться улучшенным мультимедийным комплексом с крупным экраном. В свою очередь, автомобиль также получил камеры кругового обзора для увеличенного осмотра обстановки вокруг транспортного средства. Вместе с тем новинка обладает также круиз-контролем и продвинутыми системами безопасности. При помощи мониторинга слепых зон становится возможным получить дополнительную защиту для транспортного средства.

Кроме того, новая модель теперь имеет с 4-литровым мотором мощность 330 л.с. Уже в базовом исполнении автомобиль обладает противоугонными системами, способствующими определению местонахождения автомобиля.