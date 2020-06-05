 

“Заряженную” версию BMW M4 сфотографировали без камуфляжа

05.06.2020, 14:06, Новости дня

Совсем недавно состоялась премьера обновленной модели BMW 4 серии, тогда как в Сети продемонстрировали снимки “заряженной” модификации техники.

По фотографии можно рассмотреть серебристый кузов с некоторыми визуальными обновлениями, которые коснулись решетки радиатора, бампера и воздухозаборников. В целом, автомобиль стал более “агрессивным” по многим параметрам, за счет чего интерес к нему окажется достаточно высоким. Отличия в передней части коснулись выштамповки на головной оптике.

Автомобиль также может похвастаться продвинутым мотором, который имеет силовой агрегат с мощностью 480 л.с. Покупатели смогут приобрести модель BMW 4 с полным приводом и возможностью отключения к заднему приводу. Представители баварской марки пока не раскрывают дату презентации новой версии BMW 4.



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