Скандалы: С Темзы выдачи нет

05.06.2020, 14:05, Разное

Генпрокуратура попросила у Великобритании выдать экс-партнера банкира Мотылева брокера Валерия Дрелле

Генеральная прокуратура направила ходатайство в Министерство внутренних дел Великобритании о задержании и экстрадиции обвиняемого в хищении 2 млрд руб. Валерия Дрелле. Об этом РБК рассказал источник в Генеральной прокуратуре, информацию подтвердил другой источник, близкий к надзорному ведомству.

Ходатайство было сделано в рамках уголовного дела, которое в 2017 году возбудили в отношении руководства компании «Сервис-Терминал», рассказал РБК источник, близкий к Генпрокуратуре. По его словам, следователи УВД по Центральному административному округу Москвы начали расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он.

Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты. По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпромнефти» и в пресс-службу Генпрокуратуры.

В январе 2018 года Валерию Дрелле заочно предъявили обвинения, а через два дня он был объявлен в международный розыск. Также СК объявил в международный розыск и бывшего владельца «Глобэкса» банкира Анатолия Мотылева, который уехал из России в 2015 году сразу после того, как Центробанк отозвал лицензии у связанных с ним банков — Мосстройэкономбанка (М Банк), АМБ Банка, банка «Тульский промышленник».

Следствие считает, что Мотылев похитил 1,25 млрд руб. в одной из подконтрольных ему финансовых структур — М Банке. Эти деньги вывели со счетов финансовой организации через сеть фирм-однодневок, обналичили и похитили. В 2016 году Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы Мотылева: квартиры и земельные участки в Одинцовском районе Московской области, а в 2018 году Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В том же году суд взыскал с банкира более 1 млрд руб. в пользу М Банка, а в ноябре — 33 млрд руб. в пользу одного из его бывших банков «Российский кредит».

Дмитрий Серков