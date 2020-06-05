 

Франция отменила парад по случаю Дня взятия Бастилии

05.06.2020, 14:00, Новости дня

Франция решила не проводить военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, чтобы не нарушать нормы социального дистанцирования.

Вместо парада пройдет церемония в честь медработников, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса.

Ежегодный парад проводится 14 июля на Елисейских полях со времен Первой мировой войны.

В этом году мероприятие пройдет в усеченном формате: состоится авиапарад, посвященный медикам и всем, кто участвует в борьбе с коронавирусом, сообщили в Елисейском дворце.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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