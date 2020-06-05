Карина Мишулина сообщила о третьем ребенке

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05.06.2020, 13:55, Разное

Единственная дочь легендарного артиста Спартака Мишулина стала известной после того, как вступила в жесткое противостояние с актером Тимуром Еремеевым, который в конце 2017 года объявил себя его сыном. Карина утверждала, что Тимур ей не брат, даже после ДНК-теста, якобы подтвердившего родственную связь актеров. Она стала желанной гостьей на ток-шоу.

Между тем артистка давно играет в театре и снимается в кино. А вне работы воспитывает двух детей вместе с мужем Иваном Коробовым. Они вместе уже семь лет. Двух дочерей Карина родила в предыдущих браках.

“У моих детей есть папы. Они любят их, это взаимно. Так случилось. Никто не страдает, что так все происходит. Сегодня Ваня заботится о девочках, занимается их жизнью, проблемами”, – сообщила в интервью Мишулина.

С будущим мужем актриса познакомилась случайно: она поймала машину, водителем которой был Коробов. “Как рассказывает Иван, он ехал по Садовому кольцу, увидел мои большие карие глаза и не смог не остановиться”, – улыбнулась актриса.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Ноя 2018 в 10:18 PST

Едва артистка села в автомобиль, как они попали в пробку. Завязался разговор. Затем Иван нашел Карину в соцсети. В итоге они поженились.

Мишулина убеждена, что ее с мужем свел отец. “Все буквально сошлось до секунд. Мы тогда совершенно из разных сфер были. И если бы не пробка, я не заговорила бы. Это судьба, безусловно”, – заявила Карина.

Общих детей у супругов пока нет. “Если Бог даст третьего, будем рады”, – призналась актриса.



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