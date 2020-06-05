В Мексике после смерти задержанного вспыхнули беспорядки

05.06.2020, 13:55, Разное

В городе Гвадалахара в Мексике местные жители вышли на массовую акцию протеста после того, как в больнице скончался 30-летний местный житель, передает сайт VSE24.RU. Сообщается, что мужчину задержали сотрудники полиции за то, что он находился на улице без маски. На следующий день родственникам задержанного сообщили, что тот попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачам оказалось не под силу спасти несчастного.

Смерть мужчины, по сообщениям местной прессы, наступила в результате черепно-мозговой травмы. Его родственники рассказали о наличии на теле погибшего и других травм. В частности, по их словам, на ноге они заметили огнестрельное ранение.