Журналисту Азару сократили срок ареста

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05.06.2020, 13:53, Новости дня

Мосгорсуд изменил срок административного ареста журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции, сообщил адвокат Леонид Соловьев.

«Суд посчитал излишним наказание в 15 суток и снизил до 10, квалифицировав действия Азара как участие в пикетной очереди», – сказал представитель защиты РИА «Новости».

Напомним, 28 мая Тверской районный суд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Московские правоохранители задержали Воронцова в начале мая. Тверской суд Москвы направил Воронцова под арест. Против Воронцова возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление порнографии.



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