 

Онколог Иван Карасев назвал симптомы рака, которые принимают за COVID-19

05.06.2020, 13:53, Разное

По словам онколога Ивана Карасева, в период пандемии в группе риска находятся пациенты с онкологическими заболеваниями. Он назвал симптомы рака, которые часто принимают за COVID-19.
Иван Карасев отметил, что больше всего рискуют пациенты, у которых диагностировали рак легких. Причем, вероятность более тяжелого протекания коронавируса у тех, у кого впервые выявили онкологию и у больных с пролеченными злокачественными образованиями. По словам онколога, клинические симптомы рака легких и пневмонии, возникающей при COVID-19, частично совпадают. Проявления вируса у больных «смазываются» из-за основного заболевания. При онкологии легких также бывает кашель, затрудненное дыхание и мокроты.

В 75% случаев у больных раком легких возникает двусторонняя пневмония, у 17% пациентов развивается дистресс-синдром, а в 11% – полиорганная недостаточность. Врач подчеркнул, что больные с раком легких, которые получают препараты лучевой и таргетной терапии, во время пандемии должны придерживаться первоначального лекарственного лечения.

При вспышке коронавирусной инфекции главное – минимизировать риск заражения онкобольных пациентов. Поэтому, в этот период нужно свести к минимуму личные встречи с лечащим врачом, медперсоналом и родственниками.



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