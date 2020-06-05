На Украине заявили, что «распад России» произойдет «при нашей жизни»

05.06.2020, 13:53, Новости дня

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил мнение, что Российская Федерация якобы является «искусственным образованием», которое «рано или поздно развалится».

По его словам, «распад России» произойдет не очень быстро, но люди его застанут «еще при нашей жизни», сообщает «Страна.ua».

«Я себе четко осознал, что в том состоянии, в котором есть РФ – это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия – это Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы? Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Мы так же понимаем, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%», – сообщил он.

В феврале Данилов также предрек РФ развал и даже перечислил его причины – демография, религия, «китайская угроза». Тогда газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, насколько мифологизированы и смешны эти представления Данилова.