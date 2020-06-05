RT запустил проект об альтернативной истории

05.06.2020, 13:48, Новости дня

Телеканал RT запустил на видеохостинге YouTube проект «ALT История» об альтернативном развитии исторических событий.

Проект расскажет, как изменился бы мир, если бы в прошлом «что-то пошло по-другому».

В первом выпуске зрителю предлагается представить «мир, в котором в Европе запрещены разводы», государства Израиль не существует, а Тверь является столицей России, передает RT.

Также в эпизоде разбирается ситуация, при которой, например, в истории не случилось бы пандемии чумы.